В Приангарье за год выявили 11 800 случаев онкозаболеваний

В Иркутской области зафиксирован небольшой рост заболеваемости онкологическими заболеваниями: 11,8 тысяч новых случаев в 2024 году, что на 200 больше, чем в 2023-м, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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