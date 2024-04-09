В Курганскую область для ликвидации паводка отправились 50 спасателей из ЯНАО

В Курганскую область для помощи в ликвидации паводка отправились 50 специалистов ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) и пять единиц техники, сообщили 9 апреля в Telegram-канале регионального ведомства.
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