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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонщица программы «Альпин» Пуллинг стала чемпионкой «Академии «Ф-1»

Британская гонщица Эбби Пуллинг оформила чемпионский титул «Академии «Ф-1». 21-летняя представительница программы «Альпин» завершила первую гонку в Катаре на второй позиции, проиграв лишь основной сопернице – юниорке «Мерседеса» Дориан Пен.

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