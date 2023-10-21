В российском регионе мужчина погиб при попытке разобрать боевой снаряд

В Удмуртии мужчина трагически погиб в результате детонации снаряда. ЧП произошло в субботу, 21 октября, на территории частного дома в селе Пугачево в Малопургинском районе, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.
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