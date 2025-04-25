Педагог Никифорова оценила проект приказа о медсправках для детей мигрантов

Доцент МПГУ Ольга Никифорова прокомментировала инициативу Минпросвещения РФ о предоставлении медицинского заключения детьми мигрантов при поступлении в детсады, подчеркнув, что это обеспечит безопасность образовательной среды, передает tass.
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