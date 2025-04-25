Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Педагог Никифорова оценила проект приказа о медсправках для детей мигрантов

Доцент МПГУ Ольга Никифорова прокомментировала инициативу Минпросвещения РФ о предоставлении медицинского заключения детьми мигрантов при поступлении в детсады, подчеркнув, что это обеспечит безопасность образовательной среды, передает tass.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх