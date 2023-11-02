Ближний Восток: почему арабы вновь проиграют?

Бесконечными склоками и враждой в арабском мире сполна пользуются Израиль с США Нынешнее обострение арабо-израильского конфликта многие сравнивают с войной 1973 года, разного рода эксперты уже приступили к распространению апокалипсических сценариев развития обстановки.