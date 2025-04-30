С начала мая 2025 года в России резко подорожают новые автомобили

С 1 мая 2025 года в России ожидается повышение цен на новые автомобили. Размер индексации утилизационного сбора составит от 25 до 30% для легковых автомобилей и до 50% для коммерческого транспорта, передает NaAvtotrasse.
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