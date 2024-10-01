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Царьград

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Тибо Куртуа спровоцировал фанатов «Атлетико» во время дерби — матч был приостановлен

Тибо Куртуа спровоцировал фанатов «Атлетико» во время дерби — матч был приостановлен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа обратился к болельщикам «Атлетико» после гола своей команды, что вызвало бурную реакцию и привело к приостановке матча.

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