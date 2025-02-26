Ветераны Алтайского края получат по пять тысяч рублей ко Дню Победы

Соответствующий указ подписал губернатор региона Виктор Томенко В Алтайском крае более четырех тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей в честь 80-й годовщины Победы.
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