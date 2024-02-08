ИИ для беспилотного транспорта будет обучаться быстрее. Благодаря новой технологии

Компания Cognitive Pilot разработала нейросеть для обучения автопилотов с искусственным интеллектом для умного транспорта и сельскохозяйственной техникиКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Cognitive Pilot, применение новой технологии позволит в несколько раз сократить время на обучение беспилотных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии