ИИ для беспилотного транспорта будет обучаться быстрее. Благодаря новой технологии

Компания Cognitive Pilot разработала нейросеть для обучения автопилотов с искусственным интеллектом для умного транспорта и сельскохозяйственной техникиКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Cognitive Pilot, применение новой технологии позволит в несколько раз сократить время на обучение беспилотных систем.