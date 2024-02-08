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ИИ для беспилотного транспорта будет обучаться быстрее. Благодаря новой технологии

ИИ для беспилотного транспорта будет обучаться быстрее. Благодаря новой технологии

Компания Cognitive Pilot разработала нейросеть для обучения автопилотов с искусственным интеллектом для умного транспорта и сельскохозяйственной техникиКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Cognitive Pilot, применение новой технологии позволит в несколько раз сократить время на обучение беспилотных систем.

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