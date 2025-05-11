Геомагнитная буря на горизонте: чего ждать 11 мая 2025 года и как подготовиться Ирина ВальковаС началом мая Солнце демонстрирует яркий, но тревожный спектакль — на его поверхности фиксируются вспышки, усиливается солнечный ветер, и как результат — растёт напряженность магнитного поля Земли.