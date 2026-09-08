Метеозависимым приготовиться: Землю накрыла первая магнитная буря осени

Утром во вторник, 8 сентября, примерно в 11.00 по московскому времени, на Земле началась первая в сентябре магнитная буря.
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