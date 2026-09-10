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Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Культурная ненависть по отношению к России: почему некоторые мигранты учат детей презирать страну пребывания

Аргументы недели Очередное выступление политолога Михаила Бурды, начальника отдела миграционной политики института «Царьград», подняло крайне неудобную тему, которую в публичном поле предпочитают либо замалчивать, либо обсуждать исключительно в сухом контексте экономических показателей.

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Юрий Кушнарев

пока в Кремле,правительстве,ГД и т.д. либо идиоты,либо  лакеи олигархов,кардинально ничего не изменится.Вместо жесточайшего визового режима( война идёт),границы на юге настежь.Что это,глупость или измена? Чей это план?