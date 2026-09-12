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Царьград

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Вице-президент РАН Макаров: в Кремле нашли деликатесы XIV века

Вице-президент РАН Макаров: в Кремле нашли деликатесы XIV века

При раскопках усадьбы Серпуховского обнаружены миндаль и виноград.В ходе археологических работ в Московском Кремле учёные обнаружили деликатесы, относящиеся к XIV столетию, — миндаль и виноград.

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