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"У них очень тесная связь". Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер встретили Рождество заранее вместе с её детьми

"У них очень тесная связь". Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер встретили Рождество заранее вместе с её детьми

Тимоти Шаламе провёл предрождественский ужин вместе с семьёй Кайли Дженнер и её детьми. Но канун праздников 28-летний актёр и 27-летняя основательница Kylie Cosmetics отметят по отдельности, сообщает Page Six.

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