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На Российской орбитальной станции первое время будут находиться экипажи из двух космонавтов

На Российской орбитальной станции первое время будут находиться экипажи из двух космонавтов

Первое время экипаж Российской орбитальной станции (РОС) будет включать в состав двух космонавтов, сообщил Центр подготовки космонавтов им.

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