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Алексей Березуцкий об интервью Василия: «Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел»

Алексей Березуцкий об интервью Василия: «Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел»

– Алексей, вы обещали после матча легенд «Локомотив» – ЦСКА дать комментарий. – Я вру все время. Не верьте людям.

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