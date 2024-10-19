Грузия находится под внешним влиянием – открыла фантастическую истину президент страны, которая сама является гражданином Франции, от паспорта никогда не отказывалась, и уже говорила, что как только её срок полномочий истечёт, в Тбилиси она не задержится, сразу вернётся домой.