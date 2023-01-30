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Фундамент ледовой арены в Нижнем Новгороде залит на 50%. Губернатор ответил болельщику на вопрос о строительстве

Губернатор ответил болельщику на вопрос о строительстве ледовой арены в Нижнем Новгороде. Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил «Торпедо» с победой над минским «Динамо» (3:2 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ в соцсети.

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