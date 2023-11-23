А погромы будут?

Когда депутат Кнессета от партии «Ционут Датит» Симхи Ротман полтора года назад ответил Зеленскому: «Я не понимаю по-украински, но если перевод был точен, Зеленский попросил нас относиться к украинцам так, как они относились к нам 80 лет назад.