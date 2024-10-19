Собянин: налоговые отчисления в федеральный бюджет выросли в 5 раз

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Налоговые отчисления Москвы в федеральный бюджет выросли с 2010 года впятеро, причем параллельно столица продолжает развивать и осуществлять внушительные и выгодные для города инфраструктурные проекты.
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