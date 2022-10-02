Автопутешествия по Вологодской области становятся приятнее

Сеть «Баранка» открыла уже десятое кафе, где туристы могут вкусно поесть и отдохнуть. Материалы по теме Новое придорожное кафе «Баранка» было открыто при поддержке АО «Корпорация развития Вологодской области», и это десятый, юбилейный филиал.