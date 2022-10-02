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Автопутешествия по Вологодской области становятся приятнее

Автопутешествия по Вологодской области становятся приятнее

Сеть «Баранка» открыла уже десятое кафе, где туристы могут вкусно поесть и отдохнуть. Материалы по теме Новое придорожное кафе «Баранка» было открыто при поддержке АО «Корпорация развития Вологодской области», и это десятый, юбилейный филиал.

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