Татьяна Брухунова показала, как ее дочка учится плавать (видео)

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отправились отдыхать в Сочи. Супруга известного юмориста поделилась, что они проведут целых полтора месяца на берегу моря, взяв с собой детей – сына Вагана и дочь Матильду.
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