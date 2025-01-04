В Братске сообщили о минировании торгово-культурного центра «Братск-Арт»

В Братске произошел инцидент, связанный с сообщением о минировании. Как сообщил мэр города Александр Дубровин в своем Telegram-канале (16+), охране поступил анонимный звонок о возможной угрозе минирования в ТКЦ «Братск-Арт», расположенном на проспекте Ленина, 28, в жилом районе Центральный.