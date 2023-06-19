Около 20 тысяч семей в Подмосковье получат доплаты на школьную форму

Около 20 тысяч семей в Подмосковье получат увеличенные доплаты на школьную форму уже в августе.В 2023 году размер выплаты на школьную форму для многодетных семей с низкими доходами в Подмосковье увеличат до 10 тысяч рублей (на каждого ребенка).