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Около 20 тысяч семей в Подмосковье получат доплаты на школьную форму

Около 20 тысяч семей в Подмосковье получат доплаты на школьную форму

Около 20 тысяч семей в Подмосковье получат увеличенные доплаты на школьную форму уже в августе.В 2023 году размер выплаты на школьную форму для многодетных семей с низкими доходами в Подмосковье увеличат до 10 тысяч рублей (на каждого ребенка).

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