Более 2,6 тонн просрочки изъяли из астраханских магазинов «Светофор»

Областной Роспотребнадзор нагрянул в торговую сеть с внеплановой проверкой. Сотрудники ведомства во время рейда по астраханским магазинам сети «Светофор» выявили более 2,6 тонн пищевой продукции, которая не соответствует обязательным нормативам.