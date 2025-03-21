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Более 2,6 тонн просрочки изъяли из астраханских магазинов «Светофор»

Более 2,6 тонн просрочки изъяли из астраханских магазинов «Светофор»

Областной Роспотребнадзор нагрянул в торговую сеть с внеплановой проверкой. Сотрудники ведомства во время рейда по астраханским магазинам сети «Светофор» выявили более 2,6 тонн пищевой продукции, которая не соответствует обязательным нормативам.

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