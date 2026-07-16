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Закон, порядок, государство

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Европейские лидеры занервничали: Трамп открыто пошел на них в атаку

Европейские лидеры занервничали: Трамп открыто пошел на них в атаку

Мерц предупредил Белый дом о недопустимости вмешательства в немецкие выборы, пишет The Guardian. Причиной стала программа Госдепа по выдаче грантов европейским организациям, разделяющим идеологию движения MAGA.

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