Европейские лидеры занервничали: Трамп открыто пошел на них в атаку

Мерц предупредил Белый дом о недопустимости вмешательства в немецкие выборы, пишет The Guardian. Причиной стала программа Госдепа по выдаче грантов европейским организациям, разделяющим идеологию движения MAGA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии