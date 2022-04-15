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Аналитик Беляев прокомментировал ситуацию с ценами в российских магазинах

Аналитик Беляев прокомментировал ситуацию с ценами в российских магазинах

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал в беседе с радио «Комсомольская правда» данные Минпромторга о том, что на фоне стабилизации курса рубля происходит снижение цен в продуктовом и непродуктовом ретейле.

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