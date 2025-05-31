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Глава Пентагона заявил об угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона заявил об угрозе Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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