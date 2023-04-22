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В Сети появились кадры отражения атаки ВСУ российскими бойцами под Белогоровкой

В Сети появились кадры отражения атаки ВСУ российскими бойцами под Белогоровкой

Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» удерживают позиции в районе Белогоровки, регулярно отражая атаки украинских националистов, сообщает издание «Известия».

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