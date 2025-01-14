Знаменитый екатеринбургский музей переедет в торговый центр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января, ФедералПресс. Екатеринбургский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (бывший центр современного искусства) переедет из старинного здания на улице Добролюбова в ТЦ «Сити-Центр» на проспекте Ленина.
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