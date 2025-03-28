Возвращение провальной «зерновой сделки»: Какую выгоду РФ может извлечь в этот раз Ирэн ОрлонскаяПолитолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов высказал свое мнение о итогах недавнего раунда переговоров между Россией и США, состоявшихся в Эр-Рияде, а также затронул тему условий «зерновой сделки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии