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Вечерний Новосибирск

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Последствия потопа устраняют на святом источнике в Ложке под Новосибирском

Последствия потопа устраняют на святом источнике в Ложке под Новосибирском

Расчищать святой источник начали в поселке Ложок Искитимского района Новосибирской области. На днях все ленты новостей облетело видео, как проливной дождь буквально затопил место паломничества верующих сибиряков.

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