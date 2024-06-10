Последствия потопа устраняют на святом источнике в Ложке под Новосибирском

Расчищать святой источник начали в поселке Ложок Искитимского района Новосибирской области. На днях все ленты новостей облетело видео, как проливной дождь буквально затопил место паломничества верующих сибиряков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии