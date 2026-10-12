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Подмосковный онколог спас сестру пациента благодаря изучению семейного анамнеза

Подмосковный онколог спас сестру пациента благодаря изучению семейного анамнеза

Онколог Подольской больницы Расим Максимов направил на обследование сестру пациента с гепатоцеллюлярным раком печени после изучения семейного анамнеза.

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