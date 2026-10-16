Если слухи о возвращении генерала Суровикина на СВО верны, всего скорее, ему поставлена задача зимой лишить энергоснабжения все крупные города Украины.
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