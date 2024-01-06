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Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорит с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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