Путин пообещал обсудить с Шойгу обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поговорит с главой Минобороны России Сергеем Шойгу о том, чтобы наладить обратную связь с семьями бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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