Узники концлагеря поженились спустя 40 лет после войны

Весна 1980-х. В редакции газеты "Комсомолец Таджикистана" царила обычная суета. Главный редактор, Валера Счастнев, мужчина с неизменной усталостью в глазах и вечно мятой рубашкой, махнул рукой в сторону странного конверта, лежащего на его столе.
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