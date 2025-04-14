Узники концлагеря поженились спустя 40 лет после войны

Весна 1980-х. В редакции газеты "Комсомолец Таджикистана" царила обычная суета. Главный редактор, Валера Счастнев, мужчина с неизменной усталостью в глазах и вечно мятой рубашкой, махнул рукой в сторону странного конверта, лежащего на его столе.