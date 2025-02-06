Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет тюрьмы. Всё из-за телеграм-канала

Валерий Фоменков

И это на самом деле так! Воспитание подростков поставлено на самотёк - следствие нынешнего курса страны. Главное - это бабло, баксы, евро. А чем всё это аукнется, нынешних барыг ("олигархов" и "элиту"), находящихся сегодня у власти, абсолютно не волнует. Хотя, уже есть и примеры того, как бумеранг возвращается и к барыгам, в лице их отпрысков, которых они воспитали в подобном духе.