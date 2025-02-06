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Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет тюрьмы. Всё из-за телеграм-канала

Девятикласснику из Воронежа грозит до 20 лет тюрьмы. Всё из-за телеграм-канала

Царьград Фото: freepik.com. В Воронеже 15-летний Виктор стал фигурантом уголовного дела за ведение закрытого канала в Telegram, где он восхищался "скулшутерами" и намекал на возможное нападение на школу.

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Комментарии
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Э
Эмма
☝🏻Розги! И труд!
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5 час.
ВУ
Варлам Устрялов
не надо быть быдлом, мальчиш-плохиш!
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5 час.
Валерий Фоменков
И это на самом деле так! Воспитание подростков поставлено на самотёк - следствие нынешнего курса страны. Главное - это бабло, баксы, евро. А чем всё это аукнется, нынешних барыг (&quot;олигархов&quot; и &quot;элиту&quot;), находящихся сегодня у власти, абсолютно не волнует. Хотя, уже есть и примеры того, как бумеранг возвращается и к барыгам, в лице их отпрысков, которых они воспитали в подобном духе.
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19 мин.
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