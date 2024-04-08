Бойцы ZOV в приоритете: Росавиация выслала особые рекомендации

Авиакомпании и аэропорты России получили указания по поводу участников СВО.После нескольких неприятных случаев на бортах самолётов авиакомпаний России Росавиация решила разъяснить, как нужно вести себя с пассажирами-участниками специальной военной операции в Незалежной.
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