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Кедми дал важный совет властям Казахстана по разоблачению организаторов беспорядков

Кедми дал важный совет властям Казахстана по разоблачению организаторов беспорядков

Нур-Султану следует крайне внимательно изучить роль США в протестах, охвативших Казахстан, где «мирные протестующие» занимались мародерством, проявляли агрессию к силовикам и гражданам, заявил израильский политолог Яков Кедми, передает «ПолитПазл».

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