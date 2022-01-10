Кедми дал важный совет властям Казахстана по разоблачению организаторов беспорядков

Нур-Султану следует крайне внимательно изучить роль США в протестах, охвативших Казахстан, где «мирные протестующие» занимались мародерством, проявляли агрессию к силовикам и гражданам, заявил израильский политолог Яков Кедми, передает «ПолитПазл».