Почему цивилизации исчезли и могут дальше пропадать: ученый Эйсмонт рассказал, что не спасают даже высокие технологии Ольга БезродняяМногие высокоразвитые цивилизации не дожили до нашей эпохи, и это является важной задачей для ученых, исследующих космос.