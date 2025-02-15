Почему цивилизации исчезли и могут дальше пропадать: ученый Эйсмонт рассказал, что не спасают даже высокие технологии Ольга БезродняяМногие высокоразвитые цивилизации не дожили до нашей эпохи, и это является важной задачей для ученых, исследующих космос.
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