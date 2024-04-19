Пермский вице-премьер Алексей Демкин покидает свой пост после того, как его сын Илья выложил в сеть видео, в котором, отдыхая на Бали, объясняет, что возвращаться в Пермь ему не хочется.
Оскорбления, кражи, красивая жизнь. Как дети уральских политиков подставляют своих отцов
Комментарии
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Галина 123
Для всех госслужащих и остальных "випов", а также членов их семей пора уже на законодательном уровне разработать и ввести Кодекс чести с алгоритмом поведения на все время пребывания в должности, с указанием меры ответственности при несоблюдения правил. И всех вышеперечисленных каждый год проверять на полиграфе по определенной программе, чтобы не было больше чубайсов, литвиненков и пр. Развели бардак в стране такой, что народ всё чаще вспоминает поговорку "Рыба гниёт с головы".
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