Оскорбления, кражи, красивая жизнь. Как дети уральских политиков подставляют своих отцов

Галина 123

Для всех госслужащих и остальных "випов", а также членов их семей пора уже на законодательном уровне разработать и ввести Кодекс чести с алгоритмом поведения на все время пребывания в должности, с указанием меры ответственности при несоблюдения правил. И всех вышеперечисленных каждый год проверять на полиграфе по определенной программе, чтобы не было больше чубайсов, литвиненков и пр. Развели бардак в стране такой, что народ всё чаще вспоминает поговорку "Рыба гниёт с головы".