SP500 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! simaoxceps **SP500:** New all time high at 5712.
SP500
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SP500 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! simaoxceps **SP500:** New all time high at 5712.