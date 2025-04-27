Как творческий подход развивает город: в Санкт-Петербурге прошел Международный форум «Креативное гостеприимство»

На совместном мероприятии Президентской академии в Санкт-Петербурге и Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова обсудили особенности креативных индустрий и их влияние на сферу туризма «Креативные индустрии – это любые творческие продукты, обладающие высокой добавочной стоимостью.