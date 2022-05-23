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Жозеп Боррель: военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине

Жозеп Боррель: военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Украине

Военные запасы, которыми располагает Европейский союз, истощены из-за помощи киевской стороне. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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