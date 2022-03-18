Вечерняя Москва

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Торговые сети стали отменять скидки и промоакции

Торговые сети стали отменять скидки и промоакции

С конца февраля от проведения промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались многие поставщики крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»).

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