Торговые сети стали отменять скидки и промоакции

С конца февраля от проведения промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались многие поставщики крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»).
С конца февраля от проведения промоакций, которые предусматривают в том числе скидки на продукцию, отказались многие поставщики крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»).
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