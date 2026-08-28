Захарова: большие вопросы вызывает перформанс Канье Уэста с восхвалением Гитлера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перформансы американского рэпера Канье Уэста, связанные с восхвалением Адольфа Гитлера и использованием нацистской символики, вызывают большие вопросы и шок.
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