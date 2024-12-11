Власти двух штатов Индии ужесточат проверки рабочих мест из-за смерти сотрудника

Власти двух индийских штатов, являющихся драйверами экономического роста, разрабатывают более жесткие правила проверки рабочих мест для защиты «белых воротничков» из-за смерти молодого руководителя глобальной консалтинговой компании Ernst & Young (EY) от переутомления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии