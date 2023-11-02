В Кабардино-Балкарии за хищение сигарет на 1,1 млн рублей осудят троих грузчиков транспортной компании

Следственным отделом ОП № 2 УМВД России по г.о. Нальчик окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Кабардино-Балкарии в возрасте от 32 до 38 лет, обвиняемых в краже табачных изделий.
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