Тамбовчан предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом трудоустройства

Тамбовчане могут столкнуться с новой схемой мошенничества при трудоустройстве. В интернете появляются объявления с привлекательными вакансиями в крупных компаниях, государственных организациях и Банке России.
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